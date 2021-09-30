اليوم السابع
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رئيس هيئة قضايا الدولة: كفر الشيخ أكثر محافظة بها اعتداء على أراضى الدولة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:33 م
رئيس هيئة قضايا الدولة: كفر الشيخ أكثر محافظة بها اعتداء على أراضى الدولة المستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب محمد إبراهيم

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أكد المستشار حسين فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تلاحق كل المخالفين والمعتدين على أراضى الدولة، تنفيذا للقانون وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الهيئة فى حوار خاص مع قناة اكستر نيوز، أن محافظة كفر الشيخ تعتبر أكثر محافظة بها اعتداء على أراضى الدولة خاصة الأوقاف، موضحًا أن عدد القضايا المتداولة في أروقة المحاكم وتدافع أو تباشرها هيئة قضايا الدولة بشكل مباشر بلغت 5 ملايين و61 ألف قضية، و595 ألف و89 قضية محكوم فيها لصالح الهيئة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة 3 آلاف و60 عضواً.

وكشف رئيس الهيئة، عن امتلاك الهيئة لـ 55 فرع فى جميع المحافظات، وأن المشروع الخاص بالتدريب متطور جدا والدولة تشجع التدريب، وهناك دورات تدريبية لأعضاء الشئون القانونية بالمحليات على مدار يومين والدورة تساعده في الحصول على مستندات والرد على الدعوى نفسها.

وأوضح، أن هناك اتفاقية بين الهيئة ووزارة الاتصالات، بضخ 120مليون جنيه،  بالتعاون مع وزارة العدل، لميكنة وتطوير بوابة خدمات الهيئة، والعمل داخل جميع فروع قضايا الدولة.

 


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كفر الشيخ

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