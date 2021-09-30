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رئيس "قضايا الدولة": نلاحق المعتدين على الأراضى.. وكفر الشيخ تضم أكثر المخالفات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:27 م
رئيس "قضايا الدولة": نلاحق المعتدين على الأراضى.. وكفر الشيخ تضم أكثر المخالفات المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب محمد إبراهيم

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أكد المستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تلاحق كل المخالفين والمعتدين على أراضى الدولة تنفيذا للقانون وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف رئيس الهيئة فى حوار خاص مع قناة اكستر نيوز، أن محافظة كفر الشيخ تعتبر أكثر محافظة بها اعتداء على أراضى الدولة خاصة الأوقاف، موضحًا أن عدد القضايا المتداولة في أروقة المحاكم وتدافع أو تباشرها هيئة قضايا الدولة بشكل مباشر بلغت 5 ملايين و61 ألف قضية، و595 ألف و89 قضية محكوم فيها لصالح الهيئة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة 3 آلاف و60 عضواً.


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المستشار حسين فتحى

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