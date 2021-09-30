رئيس جامعة قناة السويس يستقبل العميد الجديد لكلية الطب

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد إبراهيم على السقا، عميد كلية الطب البشرى.

وقام رئيس جامعة قناة السويس، بتسليم الدكتور أحمد السقا، القرار الجمهورى بتعيينه عميدا لكلية الطب، مقدما له أسمى الأمنيات بدوام الترقى، متمنيا له التوفيق والنجاح في النهوض بالكلية إلى أعلى المراتب العلمية.

من ناحية أخرى، أعلنت جامعة قناة السويس، تنظيم قسم الرياضيات وادارة خدمة المجتمع بكلية العلوم ورشة عمل تحت عنوان "التحليل الإحصائي باستخدام الحزم الإحصائية SPSSWin"، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، الساعة 5 – 7 مساء من خلال منصة فعاليات الكلية علي برنامج الميكروسوفت تيميز، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.