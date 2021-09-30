رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مركز تدريب واستشارات بكلية علوم الملاحة

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له، أن الوحدة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة بالمشاركة مع الجهات و المؤسسات العلمية ذات الصلة سواء بالجامعة أو خارجها، لافتاً أن الدورات التدريبية تشمل العديد من المجالات منها مبادئ علوم الفلك والفضاء والاستشعار عن بعد، وتصميم وتنفيذ الأقمار الصناعية والأنظمة الداخلية، ودراسات البيئة الفضائية، واتصالات الفضاء والأقمار الصناعية، وتحليل صور الأقمار، وأنظمة الملاحة الفضائية.

وأشار الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، إلى أن الفئات المستهدفة من التدريب هم طلاب الكليات والدراسات العليا وطلاب المدارس بمختلف مراحلها ومدرسي وزارة التربية والتعليم، والعاملين بوحدات الاستشعار عن بعد في الشركات المختلفة، والمهتمين بمجال علوم الفضاء في مجال التعدين والزراعة والآثار والإفتاء.