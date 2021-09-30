اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يناقش استعدادات العام الدراسى ويؤكد على الانتهاء من أعمال تطعيم كورونا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:39 م
رئيس جامعة بنها يناقش استعدادات العام الدراسى ويؤكد على الانتهاء من أعمال تطعيم كورونا الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد مع تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه مجلس الجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا وتحقيق المستهدف بنسبة 70%، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل وتفعيل تشغيل بوابات التعقيم وتوفير الكواشف الحرارية بكل الكليات بقطاعات بنها ومشتهر وشبرا والعبور والاعتماد على المقررات الإلكترونية على المنصة التعليمية بالجامعة، والاهتمام بتفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

كما أكد "سوسه"، بالحرص على تقديم خدمات مجتمعية مميزة وتفعيل المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" ، 100 مليون صحة، صحة المرأة ، صنايعية مصر.

 

 


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