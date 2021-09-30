اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:47 م
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رئيس جامعة القناة: المرحلة القادمة لا بد أن تشهد مزيدا من التركيز والعمل والدقة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:36 م
رئيس جامعة القناة: المرحلة القادمة لا بد أن تشهد مزيدا من التركيز والعمل والدقة الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن المرحلة القادمة لابد أن تشهد مزيد من التركيز و العمل و الدقة، موضحا أن شعارنا فى الجامعة هو الالتزام و الجدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة اليوم مع مديرى العموم للإدارات المختلفة بحضور هدى فرج أمين عام الجامعة، لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهود الذى يبذله الطاقم الإدارى داخل الجامعة متمنيا مزيد من الجهد والعمل و النشاط الغير عادى من الجميع، مطالبا الجميع بضرورة الحسم و قوة اتخاذ القرار المناسب لصالح العمل وسرعة الأداء و تلافى الأخطاء.

و حرص رئيس الجامعة على الاستماع للمعوقات التى تقابل الإدارات المختلفة من أجل العمل على حلها في أسرع وقت.

 

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

العام الدراسى الجديد

كورونا

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