رئيس جامعة القناة: المرحلة القادمة لا بد أن تشهد مزيدا من التركيز والعمل والدقة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن المرحلة القادمة لابد أن تشهد مزيد من التركيز و العمل و الدقة، موضحا أن شعارنا فى الجامعة هو الالتزام و الجدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة اليوم مع مديرى العموم للإدارات المختلفة بحضور هدى فرج أمين عام الجامعة، لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهود الذى يبذله الطاقم الإدارى داخل الجامعة متمنيا مزيد من الجهد والعمل و النشاط الغير عادى من الجميع، مطالبا الجميع بضرورة الحسم و قوة اتخاذ القرار المناسب لصالح العمل وسرعة الأداء و تلافى الأخطاء.

و حرص رئيس الجامعة على الاستماع للمعوقات التى تقابل الإدارات المختلفة من أجل العمل على حلها في أسرع وقت.