رئيس جامعة أسيوط يُعلن نظام الدراسة خلال العام الجامعى الجديد 2021 / 2022

أسيوط هيثم البدرى

ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط جلسة مجلس الجامعة عن شهر سبتمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء المجلس من عمداء الكليات وشوكت صابر أمين عام الجامعة .

وفى مستهل الجلسة توجه رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس وأفراد المجتمع الجامعى بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد 2021 /2022 داعياً الموالى عز وجل أن يكون عام مثمر وموفق للجميع .

وقد شهدت الجلسة أعلن الدكتور طارق الجمال أن إننظام الدراسة خلال العام الجامعى الجديد 2021 / 2022 سوف يعتمد فى المقام الأول على النظام الحضورى وجهاً لوجه وذلك وفق لما أقره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه يحق لكل كلية الاستعانة بنظام التعليم الإلكترونى أون لاين عبر المنصات التعليمية المختلفة وذلك كوسيلة إضافية فى حال الحاجة إلى ذلك .

وشدد الدكتور طارق الجمال على عمداء الكليات بضرورة تكثيف العمل خلال الأسبوع القادم من أجل التأكد من جاهزية كافة مبانى ومنشآت الكليات استعداداً لاستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها ضمان انطلاق العملية التعليمية على نحو دقيق ومنظم مع التيسير على الطلاب إجراءات القيد والتسجيل وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم .

من جانبه، كشف الدكتور شحاتة غريب أن الأسبوع الأول من أكتوبر القادم سوف يشهد الانتهاء من إعلان كافة الجداول الدراسية لطلاب الكليات النظرية والعملية، كما من المقرر أن يتم أول أكتوبر فتح أبواب المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ممن تم قبولهم للسكن بالمدينة الجامعية والتى وضعت شرط تطعيم الطالب باللقاح المضاد لفيروس كورونا شرطاً أساسياً بقبول إقامته بالمدينة وذلك ضمن خطة الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجامعة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .