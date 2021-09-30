اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 3 رؤساء أقسام بكلية الطب

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:32 ص
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 3 رؤساء أقسام بكلية الطب صورة - أرشيفية
أسيوط هيثم البدرى

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين 3 رؤساء أقسام جدد بكلية الطب بالجامعة, حيث تضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور سمير شحاتة محمد الأستاذ بقسم الأورام والطب النووي رئيساً للقسم وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

 

كما شملت القرارات تعيين كلاً من الدكتور محمد عبد الباسط علي الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب رئيساً للقسم، والدكتورة هدى أحمد عبد العزيز الأستاذة بقسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة رئيساً للقسم بالكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.


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