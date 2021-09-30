دعوة الشركات الاماراتية للمشاركة بالفعاليات الاستثمارية بالجناح المصري باكسبو 2020

كتب إسلام سعيد

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع أنس سعيد العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية والوفد المرافق له حيث تم استعراض فرص وامكانات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشؤون الفنية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.

وقالت الوزيرة ان اللقاء تناول امكانية اقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإماراتية للانتاج للأسواق المحلية والتصدير لأسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AF cefta ، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتيح حزمة حوافز متميزة للشركات المنتجة والمصدرة بالسوق المصري من خلال قانون الاستثمار الجديد والبرنامج الجديد لرد الأعباء ومساندة الصادرات.

وأضافت جامع ان السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تساند الدولة تكلفة الشحن لأسواق دول القارة بنسبة 80%، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الشراكات الصناعية المصرية الإماراتية سواء بالسوق المصري أو بأسواق دول القارة الافريقية.

واكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرةً في هذا الاطار الى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بالجناح المصري المشارك باكسبو 2020 دبي ومن بينها جلسة تحت عنوان "استثمر في مصر" وذلك على هامش فعاليات الاكسبو وذلك بمشاركة الشركات المصرية والاماراتية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصري بهدف تعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبرامج وحزم الحوافز الاستثمارية والتصديرية التي توفرها الدولة حالياً.

ومن جانبه أكد أنس العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية حرص المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال المصري في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المجلس يضم 80 شركة يعمل عدد كبير منها في مجال التصنيع المدني.

وأشار إلى أن مصر تمثل وجهة صناعية واستثمارية متميزة حيث تتمتع بكافة مقومات الإنتاج وانخفاض تكلفة التصنيع، لافتاً إلى أن مجلس الامارات للشركات الدفاعية سيقوم خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر صناعي استثماري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية لاطلاعها على مزايا وحوافز الاستثمار والانتاج بالسوق المصري

ولفت العتيبة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لخلق استراتيجية لتشجيع الصادرات الاماراتية للسوق المصري والصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق دول القارة الافريقية، مشيراً إلى أن هيئة موانئ دبي أطلقت أول منصة B2B بالمنطقة العربية تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك وتشجيع انشاء الشراكات الصناعية بدول المنطقة

ونوه المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية إلى أهمية اطلاع المجلس على احتياجات الاقتصاد المصري الصناعية لبدء تدشين شراكات صناعية بين دوائر الأعمال بكلا البلدين مع توفير حوافز غير مسبوقة للشركات المصرية المشاركة في هذه المشروعات.