درجات الحرارة اليوم الخميس 30/9/2021 فى مصر

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 28درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 العظمى 30درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 33درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 30درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 29درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 33درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 33درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 33درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 35درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 31