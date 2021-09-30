دانون مصر تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لتوفير الغذاء الصحي لمرضي القلب من الأطفال

تقرير خاص

ثلاجة للمعدات الطبية وتأمين احتياجات المستشفى لمدة 6 أشهر بمنتجات دانون لضمان التغذية الصحية للأطفال ما بعد الجراحة



هيثم صادق: توفير التغذية الصحية السليمة هو أحد أهم ركائز مسئوليتنا المجتمعية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي



بمناسبة اليوم العالمى للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر، أعلنت شركة دانون مصر عن تعاونها مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، من خلال قيام دانون بتوفير التغذية اللازمة والصحية لدعم الأطفال من مرضى القلب بمؤسسة مجدي يعقوب لمرحلة ما بعد الجراحة، وذلك كجزء من استراتيجية دانون مصر التي تهدف الى توفير المواد الغذائية ذات قيمة غذائية عالية، بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة.

وبموجب التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب تقوم دانون بالتبرع بثلاجة للمعدات الطبية، والتبرع بالآلاف من منتجاتها لتكفي احتياجات المستشفى لمدة 6 أشهر، وتشمل المنتجات ألبان للأطفال للتخفيف من أعراض الارتجاع الناتجة عن ضعف الصمام بين المريء والمعدة لدى بعض المواليد، وألبان خالية من اللاكتوز، بالإضافة الى زبادي دانون وحليب دانون للأطفال.

وقال هيثم صادق، المدير العام لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا، أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب، يأتي فى إطار تحقيق استراتيجية دانون مصر التي تهدف الى تحقيق الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من المواطنين عن طريق توفير المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الى الفئات المستحقة وسعيها الى تحقيق ريادتها في اتاحة التغذية الصحية السليمة كجزء من مسئوليتها المجتمعية لدعم توجه ورؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي، خلق فرص عمل للشباب، تمكين المرأة، تنمية ملف الزراعة المستدامة وتطوير صناعة الغذاء.

من جانبها وجهت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، الشكر لشركة دانون مصر على إسهاماتها الخيرية في دعم صحة الأطفال المستفيدين من خدمات المؤسسة، معربة عن سعادتها بتضافر جهود القطاع الخاص مع المجتمع المدني في مساندة الأطفال خاصة من الفئات الأولى بالرعاية؛ لتقديم خدمات صحية متميزة وتغذية سليمة تسهم في إعداد أجيال من الأطفال تتمتع بصحة جيدة.