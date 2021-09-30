اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالمنوفية.. بدء إنشاء وحدة إسعاف جديدة برملة الإنجب بأشمون

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:06 م
حياة كريمة بالمنوفية.. بدء إنشاء وحدة إسعاف جديدة برملة الإنجب بأشمون المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بدء أعمال الإنشاء الخاصة بإقامة وحدة إسعاف جديدة بقرية رملة الإنجب وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون.

بحضور محمد العباسى رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب، أحمد القطان سكرتير الوحدة ،والشركة المنفذة للمبادرة، حيث جارى شد الشدة الخشبية تمهيداً لصب القواعد العادية ،وأكد سرور أنه سيتم إنشاء وحدة إسعاف رملة الإنجب على مساحة حوالى 210م²لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة لتلبية إحتياجات الأهالى من هذا المرفق الحيوى لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية ، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، فى أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات فى التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار سرور إلى إن الحكومة تولى إهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصرى ، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بمبادرة " حياة كريمة " التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين .

و أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

موقع الإنشاء
موقع الإنشاء

 

وحدة إسعاف
وحدة إسعاف

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة