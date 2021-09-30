حياة كريمة بالمنوفية.. بدء إنشاء وحدة إسعاف جديدة برملة الإنجب بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بدء أعمال الإنشاء الخاصة بإقامة وحدة إسعاف جديدة بقرية رملة الإنجب وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون.

بحضور محمد العباسى رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب، أحمد القطان سكرتير الوحدة ،والشركة المنفذة للمبادرة، حيث جارى شد الشدة الخشبية تمهيداً لصب القواعد العادية ،وأكد سرور أنه سيتم إنشاء وحدة إسعاف رملة الإنجب على مساحة حوالى 210م²لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة لتلبية إحتياجات الأهالى من هذا المرفق الحيوى لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية ، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، فى أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات فى التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار سرور إلى إن الحكومة تولى إهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصرى ، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بمبادرة " حياة كريمة " التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين .

و أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



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