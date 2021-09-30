حريق يلتهم 4 أكشاك بقالة أمام بوابة مستشفى المحلة العام

اندلع صباح اليوم الخميس، حريق هائل فى 4 أكشاك بقالة أمام البوابة الرئيسية لمستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، وهرعت 4 سيارات مطافي وتم السيطرة على النيران.
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة بنشوب حريق في 4 أكشاك بقالة مقابلة لبوابة مستشفى المحلة العام.
انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان الحادث وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وأتت النيران على محتويات الأكشاك بالكامل، بسبب ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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