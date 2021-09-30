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حريق يلتهم 4 أكشاك بقالة أمام بوابة مستشفى المحلة العام

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:29 ص
حريق يلتهم 4 أكشاك بقالة أمام بوابة مستشفى المحلة العام حماية مدنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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اندلع صباح اليوم الخميس، حريق هائل فى 4 أكشاك بقالة أمام البوابة الرئيسية لمستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، وهرعت 4 سيارات مطافي وتم السيطرة على النيران.
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة بنشوب حريق في 4 أكشاك بقالة مقابلة لبوابة مستشفى المحلة العام.
 
انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان الحادث وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وأتت النيران على محتويات الأكشاك بالكامل، بسبب ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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مستشفى المحلة العام

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