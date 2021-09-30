جوتيريش: مصدوم من إعلان إثيوبيا 7 من موظفى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم من إعلان إثيوبيا 7 من موظفي الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت منطقة باسندا بولاية القضارف شرق السودان، الحدودية مع أثيوبيا، قد استقبلت، أمس الأربعاء، تدفقات كبيرة وجديدة من اللاجئين الإثيوبيين من قبائل "القُمُزْ" و"الكومنت" بإقليم الأمهرا الأثيوبي المحاذي للشريط الحدودي مع محلية باسندا، وقدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف لاجئ، وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".