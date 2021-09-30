جامعة قناة السويس: ندعم مشاريع الرالى والمجموعات البحثية لضمان جودة الأبحاث

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه فى إطار حرص الجامعة على توجهات الدولة بضرورة مساهمة الجامعة بما لديها من طاقات إبداعية وخبرات تطبيقية فى تطوير وتنمية الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها المختلفة، تحرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المادي والإداري والفني والتقني لمشاريع الرالي والمجموعات البحثية الممولة من الجامعة لضمان جودة الأبحاث والمخرجات البحثية.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن قطاع الدراسات العليا يدعم مجموعات بحثية تستهدف عمل مشاريع تطبيقية لها مردود على المجتمع والاستفادة من قانون الحوافز بإنشاء شركات.

جاء ذلك أثناء اجتمع الدكتورة ماجدة هجرس، اليوم مع الباحثين الرئيسيين لثلاثة مشروعات رالي ومجموعتين بحثيتين بحضور المحكمين الدكتور سيد الطمنى والدكتور عبد الرحيم أحمد والدكتور ياسر الوزير.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة ما حققه مشروعات الرالي الثلاث حيث قام كل الباحث الرئيسي للمشروع الأول الدكتورة سحر أحمد الشطوري، أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم والباحث الرئيسي للمشروع الثانى الدكتور محمد سيد يوسف، قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية بكلية الطب البيطري، كذلك تم مناقشة ما حققه مشروع الرالي الثالث للباحث الرئيسي الدكتور عبد الله إسماعيل عبد الله، بمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث.

كما تم مناقشة المجموعة البحثية المتخصصة حيث قام الباحث الرئيسي الدكتور جاسر محمد علي قسم الكيمياء بكلية العلوم والباحث الرئيسي الدكتور ياسر محمود عوض، قسم النبات الزراعي كلية الزراعة بعرض تقديمي للأبحاث.

واستمرت حلقة النقاش إلي ثلاث ساعات حيث قدم المحكمين التوجيهات والنصائح إلى الباحثين الرئيسيين للمشروعات.

وقدمت الدكتورة ماجدة هجرس، الشكر للفرق البحثية علي جهودهم، ووجهم الباحثين إلي أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية بتسجيل براءات اختراع، مؤكدة أن الجامعة ستقدم الدعم لهم فى تكوين شركات ناشئة لتسويق منتجات مشروعاتهم.

الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس

اجتماع الدكتورة ماجدة هجرس مع الباحثين

الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس

الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس