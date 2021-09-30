جامعة عين شمس تعلن عن وظائف قيادية والشروط والأوراق المطلوبة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

أعلنت جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي ( الممتاز ) وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى أمين الجامعة بالمستوى الوظيفي الممتاز.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني لرئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – العباسية - بالقاهرة، وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-

• مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل بالجامعات والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.

• قضاء مدة بينية مقدراها عام علي الأقل في وظيفة قيادية من المستوي الادنى مباشرةً أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

• القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية .

• شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلى.