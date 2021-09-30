جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية جديدة لخدمة أهالى مطروح

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية مجتمعية شاملة برئاسة الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، لخدمة أهالى مطروح، وذلك بالتعاون مع محافظة مطروح وجامعة مطروح ونادى روتارى مرسى مطروح.

وكان فى استقبال أعضاء القافلة أمس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذى قدم الشكر لأعضاء القافلة لمشاركتهم في خدمة المجتمعات المحلية وأهالى محافظة مطروح، وأكد على تقديم كافة سبل الدعم؛ لتيسير أعمال القافلة لتحقيق الهدف الإنسانى والطبى النبيل المرجو منها لأهالى منطقة القصر والتجمعات المحيطة مع الدعوة إلى مزيد من الجهد والتعاون في مجال تدريب وتنمية المهارات لدى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور عبد المنعم فوزى، الأستاذ بكلية الطب والمنسق العام للقوافل الطبية بجامعة الإسكندرية، أن القافلة بدأت أعمالها اليوم بأهالى قرية القصر، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات نساء وتوليد وجلدية وباطنة وجراحة عامة ونفسية وعصبية وصدرية مع الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وقياس الوزن، وكذلك توفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى.