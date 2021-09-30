جامعة أسيوط: منع استخراج كارنيهات الدراسة للطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، منع استخراج الكارنيهات الدراسية لطلاب الجامعة غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ذلك فى إطار الإجراءات الراهنة التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة سلامة الطلاب ومنع انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس الجامعة عن شهر سبتمبر الجارى 2021 وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية وشوكت صابر أمين عام الجامعة .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه جارى حالياً تطعيم طلاب الفرقة الأولى ضمن إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد الملتحقين للدراسة بمختلف كليات الجامعة ، كما تم تخصيص مقرين بالمدينة الجامعية لتطعيم الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية ، أما الطلاب القدامى فيمكن للطلاب بمختلف الفرق الدراسية التوجه إلى النقاط الطبية المنتشرة فى أرجاء كليات الجامعة والحرم الجامعى والبالغ عددها 13 نقطة مجهزة لتطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعى وذلك من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين وذلك تحت إشراف الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع وزارة الصحة .

وفيما يخص متابعة حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا فكشف رئيس الجامعة إلى أنه تم تكليف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة بوضع آلية لإستخراج كارنيهات للأفراد المتلقين للقاح مع منح مهلة حتى ديسمبر القادم يتم بعدها إحتساب الممتنعين عن تلقى اللقاح فى أجازة بدون مرتب ولا يحق لهم الدخول إلى الحرم الجامعى والقيام بمهام عملهم مع استثناء فقط الفئات التى أعلنت عنها وزارة الصحة ممن لديهم موانع صحية للحقن باللقاح وذلك ضمن الإجراءات التى تتأخذها الجامعة بتنفيذ خطة الدولة فى مواجهة الجائحة وحفاظاً على صحة الأفراد وحمايةً لسلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع الجامعى .