جامعة أسيوط تعلن تصدّر مجلة كلية التربية للمركز 22 عربيا فى معامل التأثير

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مجلة كلية التربية بالجامعة فى الحصول على المرتبة " 22 " عربياً فى معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية ( أرسيف - ARCIF ) ضمن تقريره السنوى السادس للمجلات لعام 2021.

وذلك من إجمالى مجموع المجلات البالغ عددها " 877 " مجلة وبمعامل تأثير 0.8232 ، كما احتلت المجلة ذاتها المرتبة "18" فى تخصص العلوم التربوية من إجمالى "101" مجلة عربية بمعامل تأثير 0.396 ، لتأتى بذلك فى الفئة الأعلى (Q1) وهى الفئة الأولى فى هذا التخصص، وهو ما ينطلق فى إطار استراتيجية الجامعة فى العمل على تطوير المنظومة العلمية والأكاديمية وتشجيع الدراسات العلمية والبحثية القائمة على أسس علمية ومنهجية سليمة تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مجلة كلية التربية نجحت فى تحقيق معايير اعتماد معامل أرسيف المتوافقة مع المعايير العالمية والبالغ عددها نحو 32 معياراً ،حيث يعد معامل أرسيف أحد مبادرات قاعدة بيانات معرفة " للإنتاج والمحتوى العلمى " والذى يخضع لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق المكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية من بينها : مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا) مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة جمعية المكتبات المتخصصة العالمية / فرع الخليج، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوى سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

كما وجّه الدكتور أحمد المنشاوى خالص التهنئة لكافة القائمين على المجلة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمى الدولى والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية والتى تساهم فى توفير النشر العلمى لأعضاء هيئة التدريس والتقدم فى كافة التصنيفات الدولية، فضلاً عن المحافظة على المكانة العلمية المرموقة للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المصرية وتطوير البحث العلمى فى مختلف تخصصاته باعتباره أبرز معايير الأداء الجامعى المتميز.

ومن جانبه أشار الدكتور عادل رسمى عميد كلية التربية إلى حصول مجلة دراسات فى التعليم العالى الصادرة عن مركز تطوير التعليم بالكلية على المركز " 92 " فى التصنيف ذاته لتكون معتمدة بذلك ضمن المعايير العالمية لمعامل أرسيف فى تقرير عام 2021 ،مضيفاً أن معامل أرسيف قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن "5100" عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية فى مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية فى 20 دولة عربية، ونجح منهم 877 مجلة علمية، معرباً فى ذلك عن بالغ فخره وتقديره الكامل لكافة الجهود المبذولة داخل الكلية للارتقاء بالمحتوى العلمى المنشور ومواكبة أحدث الطرق البحثية والتعليمية العالمية فى مختلف التخصصات وهو ما يسهم بدوره فى إثراء نشاط البحث العلمى بالجامعة.