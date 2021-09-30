"ثقافة الإسماعيلية" تنظم فعاليات عن تنظيم الأسرة وأثرها على الزيادة السكانية

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصل إقليم القناة وسيناء الثقافى الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "بطل الحكاية" ألقتها الدكتورة أسماء أحمد طرخان، موضحة أنه لا يوجد إنسان معاق وإنما الإعاقة هى إعاقة الروح، فذوى الإعاقة ليسوا معاقين، وانما مختلفين بتميزهم، ثم تطرقت بالحديث عن أمثلة ونماذج مشرفة من ذوى الإعاقة.

وعقد بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان "تنظيم الأسرة وأثر ذلك فى خفض الزيادة السكانية" ألقتها فاطمة البيك، والتى أوضحت أن تنظيم الأسرة ينطوي على مراعاة عدد الأطفال الذين ترغب الأسرة بإنجابهم، بما في ذلك اختيار عدم إنجاب أطفال، أو العمر الذي ترغب فى إنجابهم فيه، وتتأثر هذه الأمور بعوامل خارجية مثل الحالة الزوجية والاعتبارات المهنية والوضع المادي، وان تنظيم الأسرة يحد من الزيادة السكانية.

وأعد بيت ثقافة التل الكبير أمسية شعرية بعنوان "انا جاى احكيلكوا على القصة" للشاعرة هدير خطاب، وفى إطار الاهتمام بالطفل نظم بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق فقرة بعنوان "ماذا تعرف عن عصافير الزينة" وتحدثت مسؤولة المكتبة عن أنواع عصافير الزينة وكيفية الاعتناء بها.