توفى ليلة الحنة.. 13 صورة ترصد رحلة عريس البحيرة من الاحتفال بالزفاف إلى القبر

كما سيطرت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعى التي تداولت قصة العريس الراحل، والذي تبين أنه توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب ذبح عجل ابتهاجاً بحفل زفافه.

وانتشرت عبارات أصدقاء الشاب المتوفى في ليلة الحنة مقدمين النعي لصديقهم عريس البحيرة، الذي رحل قبل 8 ساعات من زفافه، وكتب أحدهم قائلا: "مات والمعازيم مليين البيت كله وجايين فرحانين بيه.. مات والمعازيم بتزغرط.. مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح.. مات فى وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت.. إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة المأساوية وتحولت عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفقيد الذي وافته المنية قبل زفافه داعين الله سبحانه وتعالى والرحمة والمغفرة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب توفى بشكل مفاجئ أثناء احتفاله مع أصدقائه بليلة الزفاف أو "حنة الزواج" وسط ذهول جميع الحاضرين ليتحول معه الفرح إلى سرادق عزاء.

وأضافوا أن الشاب مسعود أبو خضرة قد عقد قرانه قبل أيام بمشاركة أسرته وسط حالة من الفرح والسرور وأنه شارك بنفسه فى ذبح رأس من الأبقار لإطعام المدعوين كما وضع اللمسات النهائية لمنزل الزوجية.