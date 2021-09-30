تنفيذى كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير ادارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 1600م2 لإقامة محطة صرف صحى عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور اكثر من عامين على تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143م، وذلك لإقامة وحدة اطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص مساحة 20900م2 أرض أملاك دولة الواقعة بحوض ملاحه رشيد بالجزيرة الخضراء لإقامة مدرسة فنية تجريبية للاستزراع السمكى وبناء السفن عليها .

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تحصيل مبلغ سبعة جنيهات عن كل افادة لوحدة المرور لسيارات النقل التى تقوم بتجديد الترخيص سنوياً من ادارة مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة مقابل آداء خدمة .

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على اطلاق اسم شهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم على الشارع الذى تقيم فيه اسرة الشهيد بناحية الجزيرة الخضراء بمطوبس.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تحديث القرار رقم 2323 لسنه 2018 بمساحة 1609م2 لتصبح المساحة 188401م2 لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية سنهور المدينة مركز دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة (12 ط) أرض أملاك دولة مسلمه للوحدة المحلية من منطقة املاك ابو غنيمة لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها بقرية الفقهاء، مركز سيدى سالم .

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على استغلال مساحة 4س 12ط 8ف لحفر بئر استكشافى الطريق المؤدى إلى البئر بحوض الهيشة وحوض سيال زمام ناحية جمعية الكرادوه، مركز دسوق وذلك للبدء فى أعمال حفر البئر الاستكشافية.

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص مساحة 81م2 غير مستغلة من جمعية تنمية المجتمع بقرية ابو زيادة مركز دسوق على أن يستغل الدور الأرضى بريد مقابل حق انتفاع بالإضافه إلى مجمع خدمى بالأدوار الأخرى.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص مساحة 112م2 أملاك دولة لإقامة مجمع خدمى بناحية النوايجة مركز دسوق على أن يستغل الدور الأرضى بريد مقابل حق انتفاع بالإضافه إلى مجمع خدمى بالأدوار الأخرى.