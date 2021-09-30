اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:54 م
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"تعليم الإسماعيلية" يستعد لاحتفالية كبرى لتكريم الأوائل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:27 م
"تعليم الإسماعيلية" يستعد لاحتفالية كبرى لتكريم الأوائل احتفالية كبرى لتكريم الأوائل
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إقامة احتفالية كبري لتكريم أوائل الشهادات العامة "ثانوي - فنى" والشهادة الإعدادية إلي جانب أوائل التربية الخاصة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان الاحتفالية والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر القادم بمسرح المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المعلومات ستقام تحت رعاية جمعية رعاية الطلاب ومجلس امناء المحافظة برئاسة المهندس احمد المصرى.

وتابع خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الطلاب بديوان عام المديرية انه تم تشكيل لجنة للإعداد لإقامة الاحتفالية وتمني أن تخرج بأفضل صورة لتعليم الاسماعيلية.

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (1)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (1)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (2)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (2)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (3)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (3)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (4)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (4)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (5)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (5)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (6)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (6)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (7)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (7)

 

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (8)
احتفالية كبرى لتكريم الأوائل (8)

 


الاسماعيلية

تعليم الاسماعيلية

طه عجلان

تكريم الأوائل

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