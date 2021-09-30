اليوم السابع
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تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات اعتبارًا من أول أكتوبر

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:13 م
تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات اعتبارًا من أول أكتوبر جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، لتكون كالتالي:
 
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
 
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
 
 

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