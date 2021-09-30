تعرف على قرارات رئيس مدينة ملوى بالمنيا لتيسير العمل داخل المركز فى 10 معلومات

1- تفعيل الحملات الموسعة بصفة دائمة لرفع جميع الإشغالات

2-فتح الطريق العام أمام المارة والحركة المرورية وتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر غرامات للمخالفين.

3- تكليف لجنة للمرور على كافة المناطق بقرى المركز والمدينة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات والتراخيص والإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين وتشوه المنظر الجمالي والحضارى

4- تطبيق الإجراءات الإحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة والتأكد من إلتزام الركاب بإرتداء الكمامات الواقية حفاظا علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا

5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

6-مصلحة المواطن وتحقيق كافة مطالبه وحل المشكلات هي هدفنا الأول طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة

7- التأكيد علي ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات التى اقرتها الدوله بشأن مواعيد غلق المحال العامة بشكل جاد

8- التواصل الدائم مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم 9- مواصلة حملات المرافق ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع والميادين العامة والتي تؤثر على حركة المرور وذلك لمنع الاختناقات المرورية

10-عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية طبقًا للقانون.