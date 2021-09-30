تعرف على قرارات رئيس مدينة ملوى بالمنيا لتيسير العمل داخل المركز فى 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع"، أهم القرارات التى اتخذها اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، لتيسير وتسهيل الأعمال دخل نطاق المركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين فى 10 معلومات وهى كالأتى:
1- تفعيل الحملات الموسعة بصفة دائمة لرفع جميع الإشغالات
2-فتح الطريق العام أمام المارة والحركة المرورية وتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر غرامات للمخالفين.
3- تكليف لجنة للمرور على كافة المناطق بقرى المركز والمدينة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات والتراخيص والإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين وتشوه المنظر الجمالي والحضارى
4- تطبيق الإجراءات الإحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة والتأكد من إلتزام الركاب بإرتداء الكمامات الواقية حفاظا علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا
5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.
6-مصلحة المواطن وتحقيق كافة مطالبه وحل المشكلات هي هدفنا الأول طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة
7- التأكيد علي ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات التى اقرتها الدوله بشأن مواعيد غلق المحال العامة بشكل جاد
8- التواصل الدائم مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم 9- مواصلة حملات المرافق ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع والميادين العامة والتي تؤثر على حركة المرور وذلك لمنع الاختناقات المرورية
10-عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية طبقًا للقانون.
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