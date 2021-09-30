اليوم السابع
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تعرف على عناوين فرق تلقى لقاح كورونا بمراكز الشباب بالبحر الأحمر

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:32 م
تعرف على عناوين فرق تلقى لقاح كورونا بمراكز الشباب بالبحر الأحمر لقاح كورونا- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تخصيص فرق طبية بمراكز الشباب المختلفة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بمدن محافظة البحر الأحمر، وذلك للتسهيل علي المواطنين لتلقي اللقاح.

وأكدت المديرية أن الفرق متواجدة بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، ومركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، ومركز شباب سفاجا بمدينة سفاجا، ومركز شباب مبارك بمدينة القصير، ومركز شباب مرسى علم بمدينة مرسي علم، وكذلك مركز شباب الشلاتين بمدينة الشلاتين.
 
وقالت مديرية الصحة في بيان لها، أن علي المواطنين الذين لم يحصلوا علي لقاح كورونا المستجد وتم ارسال رسائل لهم بالتطعيم بالفرق المتنقلة بالتوجه الي أماكن تمركز العيادات المتنقلة المحددة للتطعيم، أو التوجه إلى اى من مراكز الشباب المذكورة، والتي تعمل يوميا من 9 صباحا حتي 9 مساء.
 
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 عناوين فرق تلقي لقاح كورونا 

 


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