تعرف على عناوين فرق تلقى لقاح كورونا بمراكز الشباب بالبحر الأحمر

وأكدت المديرية أن الفرق متواجدة بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، ومركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، ومركز شباب سفاجا بمدينة سفاجا، ومركز شباب مبارك بمدينة القصير، ومركز شباب مرسى علم بمدينة مرسي علم، وكذلك مركز شباب الشلاتين بمدينة الشلاتين.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، أن علي المواطنين الذين لم يحصلوا علي لقاح كورونا المستجد وتم ارسال رسائل لهم بالتطعيم بالفرق المتنقلة بالتوجه الي أماكن تمركز العيادات المتنقلة المحددة للتطعيم، أو التوجه إلى اى من مراكز الشباب المذكورة، والتي تعمل يوميا من 9 صباحا حتي 9 مساء.