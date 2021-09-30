اليوم السابع
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تعرف على أضرار مخدر الشابو ودوره فى تدميره خلايا المخ.. فيديو

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:16 م
تعرف على أضرار مخدر الشابو ودوره فى تدميره خلايا المخ.. فيديو صندوق مكافحة الادمان
كتب مدحت وهبه

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك "عن أضرار مخدر الشابو وتأثيره على خلايا المخ .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها بجانب ايضا إطلاق العديد من المبادرات التوعوية التى تستهدف الفئات المختلفة من اجل التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.
 
 

 


صندوق مكافحة الادمان

أضرار مخدر الشابو

مخدر الشابو

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