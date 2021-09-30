تعرف على أبرز القرارات الحكومية لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر

كتب محمد أسعد

اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، مجموعة من القرارات خلال الفترة الماضية، من أجل دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، تحفيز السائحين من مختلف دول العالم لزيارة مصر بعد فترات الإغلاق التي شهدها العالم بسبب أزمة فيروس كوورنا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه القرارات:

- إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022.

- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022.

- موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على رفع التخفيضات على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية ليصل إلى 15 سنت على الجالون، وذلك حتى أبريل 2022.

- إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022.

- استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

- رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا من كل من أيرلندا وهولندا وبريطانيا

- الموافقة على السماح لعدد 28 جنسية بالإضافة إلى الـ 46 جنسية المسموح لها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر، ليصبح العدد الإجمالي 74 دولة.

- منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا.

- تفعيل خدمة الرسائل النصية القصرية للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن للوزارة ١٩٦٥٤ بالإضافة لأرقام الطوارئ الأخرى.

- رقمنه 14 مليون ورقة من مستندات ووثائق وملفات الوزارة في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

- تطوير بوابة العمرة لتحقيق الربط مع نظم حجز الطريان والفنادق والوكلاء.

- إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية.

- الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية بالمخازن والمتاحف وربط عدد 14 مخزن بخط ربط للبيانات مع بيئة استضافة مركزيةCenter Data.

- استلام النسخة النهائية من الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر بعد مراجعة اللجان المعنية.

- تنفيذ رحلات تعريفية لعدد من منظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين والمراسلين وقنوات التليفزيون المحلية والدولية والإقليمية.

- استضافه مدونين ومؤثرين مصريين وعرب وأجانب من جنسيات مختلفة يتمتعون بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- رعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفاعليات المحلية والدولية

- إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية.

- إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة من الأسواق العربية والأجنبية

- إطلاق حملة بعنوان: " مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، قام من خلالها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكرث من ٢٠ فيلم للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم ونرشها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات دولهم.

- التعاقد مع شركة دولية جديدة لإدارة موقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالترويج السياحي.

- المشاركة في معرض Expo Dubai 2020 بعرض قطعة أثرية، ومجموعة من المستنسخات لقطع أثرية والمواد الترويجية.

- فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العاملي لمدة عامين، واستضافة مصر للاجتماع الـ 48 للجنة عام 2022.

- تدريب حوالي 34.000 من العاملين بقطاع السياحة والوزارة في عدة مجالات منها صحة وسالمة الغذاء، الأغذية والمشروبات، والتوعية البيئية، الإشراف الداخلي، والعمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، إدارة الأزمات، الاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، التفسير المتحفي، إدارة المواقع التراثية، السياحة المستدامة، اتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين وأصحاب الدواب منطقة الأهرامات وغريها من المواقع الأثرية، وذلك من خلا برنامج سفير السياحة.

- إطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعي السياحي بين الأطفال وطلبة المدارس، ومنها على سبيل المثال: برنامج "بصرية الفن" – برنامج "آثارك حقك تعرفها" – مبادرة "حكايتنا" بالتعاون وزارة التربية والتعليم، برنامج "ملوك الموكب" على هامش فعالية موكب نقل المومياوات الملكية – مسابقة فنية لرسوم الأطفال بمناسبة الاحتفال بالتراث العاملي – مسابقة "صورة وفزورة" للأطفال اقل من 12 عام – ورشة افتراضية لتعليم الهيروغليفية للأطفال من خلال برنامج زووم، هذا علاوة على تنظيم مجموعة من الزيارات إلى قصر البارون وقصر المانسترلي بالمنيل والمتحف القومي للحضارة المصرية.

- تنظيم 80 ندوة توعوية مختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأخلاقيات السياحة – المقومات السياحية – الاكتشافات الأثرية الحديثة.

تنظيم 100 رحلة توعوية تبادلية بني المحافظات تضم مختلف الفئات من طلبة المدارس والجامعات – الأيتام – ذوى الهمم – المرأة المعيلة – الجيش الأبيض.

- افتتاح أول مطعم داخل منطقة الأهرامات الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص.