اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:42 ص
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تعرف على آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:00 ص
تعرف على آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة
أسوان - صلاح المسن

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تتواصل معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى بأنحاء محافظة أسوان ومنها مركز نصر النوبة وتخدم المشروعات الجارية بمركز نصر النوبة 144 ألف نسمة.
 
"اليوم السابع" يقدم الجديد  في مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة
 
- حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام تخدم نحو 144 ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.
 
- إفتتاح مدرسة العلاقى الإعدادية والتي تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لها بتكلفة 2.1 مليون جنيه .
 
-  دعم المدارس والمعاهد الأزهرية بأجهزة الكمبيوتر المتطورة.
 
- دعم الملاعب والمستلزمات الرياضية لإتاحة المجال أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة المتعددة .
 
- المعهد الأزهرى الإبتدائى بقرية قورته والجارى تنفيذ الصيانة الشاملة به ورفع الكفاءة بتكلفة ٥ مليون جنيه ويضم 16 فصل وقاعة وحجرة
 
- المشروعات بقروي قورتة الرئيسية والتى تضم 9 قري فرعية .
 
- مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة ١١ ألف م٣ / يومياً وتضم ٤ مضخات.
 
- مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي ل ٨ قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة ٢٧٣ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 %
 
- مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة ٩٠٠ م٢ وبتكلفة ١٠ مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى .
 
- مشروع إنشاء المجمع الزراعي علي مساحة 330 م2 وبتكلفة 5.5 مليون جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالي القري .
 
- الأعمال الجارية في رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة حيث جارى العمل في المرحلة الأولى كلابشة / نصر النوبة .
 
- تم حتى الآن الإنتهاء من مسافة ١٠ كم بالطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة من إجمالى ١٢ كم بتكلفة ١٣٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 83 % شملت تركيب ٣٣٠٠ خازوق بعمق ١٦ متر وبقطر ٦٠ سم ، بجانب الحوائط الساندة لحماية الطريق من الإنهيارات الجانبية للترعة الرئيسية.
 
 
 
 
 

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نصر النوبة

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