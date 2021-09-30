تعرف على آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

أسوان - صلاح المسن

تتواصل معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى بأنحاء محافظة أسوان ومنها مركز نصر النوبة وتخدم المشروعات الجارية بمركز نصر النوبة 144 ألف نسمة.

"اليوم السابع" يقدم الجديد في مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

- حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام تخدم نحو 144 ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

- إفتتاح مدرسة العلاقى الإعدادية والتي تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لها بتكلفة 2.1 مليون جنيه .

- دعم المدارس والمعاهد الأزهرية بأجهزة الكمبيوتر المتطورة.

- دعم الملاعب والمستلزمات الرياضية لإتاحة المجال أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة المتعددة .

- المعهد الأزهرى الإبتدائى بقرية قورته والجارى تنفيذ الصيانة الشاملة به ورفع الكفاءة بتكلفة ٥ مليون جنيه ويضم 16 فصل وقاعة وحجرة

- المشروعات بقروي قورتة الرئيسية والتى تضم 9 قري فرعية .

- مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة ١١ ألف م٣ / يومياً وتضم ٤ مضخات.

- مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي ل ٨ قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة ٢٧٣ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 %

- مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة ٩٠٠ م٢ وبتكلفة ١٠ مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى .

- مشروع إنشاء المجمع الزراعي علي مساحة 330 م2 وبتكلفة 5.5 مليون جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالي القري .

- الأعمال الجارية في رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة حيث جارى العمل في المرحلة الأولى كلابشة / نصر النوبة .

- تم حتى الآن الإنتهاء من مسافة ١٠ كم بالطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة من إجمالى ١٢ كم بتكلفة ١٣٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 83 % شملت تركيب ٣٣٠٠ خازوق بعمق ١٦ متر وبقطر ٦٠ سم ، بجانب الحوائط الساندة لحماية الطريق من الإنهيارات الجانبية للترعة الرئيسية.