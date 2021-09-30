"تضامن الغربية": إيداع معلم بدار رعاية المسنين بعد محاولات إقناعه بعدم الجلوس بالشارع

الغربية عادل ضرة

تواصل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، مع عادل عرفة الخرسيتى معلم خبير بمدينة طنطا والذي يفترش الطريق بمدينة طنطا وتم إدخاله إحدي دور الرعاية بكفر الزيات بعد محاولات كثيرة لإقناعه بعدم افتراش الشارع.

وقال الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع في تصريحات صحفية، إن الفريق انتقل لمكان تواجد المذكور بعد انتشار صوره علي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه عرض عليه إيداعه بدار المسنين والعجزة ورفض ذلك كما تم الاقتراح عليه إيداعه بدار المصطفى بكفر الزيات إلا أنه رفض أيضا وتم التواصل معه اليوم الخميس، ومحاولة إقناعه بإدخاله دار المصطفى أفضل من افتراش الشارع، إلا أنه رفض ذلك مفضلا الجلوس فى الشارع، أو إدخاله دار السعادة بعينها.

وأشار إلى أنه تم مطالبته بالتفكير في إيداعه بدار المصطفى وبعد موافقته قام رئيس فريق التدخل السريع باصطحابه وإيداعه بالدار.