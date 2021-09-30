تصدير 54 ألف طن فوسفات للهند من ميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تواجد 8 سفن على أرصفة موانئ الهيئة، تم خلالهم تداول 62 ألف طن بضائع عامة، و464 شاحنة ما بين واردات وصادرات .

شملت حركة الواردات تداول 1000 طن بضائع و164 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 61 ألف طن بضائع عامة و300 شاحنة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة Mandarin Grace وعلى متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة للهند.

وغادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية ،الحرية2 والسفينة دليلة كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وعمان وغادرت السفينتين آيلة وعمان.