تخصيص مساحة 8 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى لخدمة أهالى قرية سدمنت الجبل بإهناسيا

سوهاج محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف برئاسة نشأت معبد بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأملاك والصرف الصحي والبترول لمعاينة قطعة أرض بعزبة خورشيد على مساحة 8 أفدنة بهدف تخصيصها لإنشاء محطة الصرف الصحي.

تم التوافق على عدم تبعيتها لهيئة البترول والثروة المعدنية وصلاحية هذه المساحة المقترحة، والتي تخدم أهالي قرية سدمنت الجبل وطما فيوم والقرى الواقعة غرب بحر اليوسف وحلا نهائيا لمشكلة المياه الجوفية بالمنطقة.

من جانبة شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة، مع التنسيق المتكامل بين كافة الجهات المختصة والمعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه بعض المشروعات لسرعة إنهاء الإجراءات وإنجاز الأعمال بها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.