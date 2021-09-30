تحول الفرح إلى مأتم.. وفاة شاب بشكل مفاجئ أثناء الاحتفال بليلة زفافه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز أبو حمص بالبحيرة عقب نبأ وفاة أحد الشباب ويدعى مسعود يحيي أبو خضرة بشكل مفاجئ قبل ساعات قليلة من حفل زفافه المقرر عقده مساء اليوم الخميس.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة المأساوية وتحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفقيد الذي وافته المنية قبل زفافه داعين الله سبحانه وتعالى والرحمة والمغفرة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب توفى بشكل مفاجئ أثناء احتفاله مع أصدقائه بليلة الزفاف أو "حنة الزواج" وسط ذهول جميع الحاضرين ليتحول معه الفرح إلى سرادق عزاء.

وأضافوا أن الشاب مسعود أبو خضرة قد عقد قرانه قبل أيام بمشاركة أسرته وسط حالة من الفرح والسرور وانه شارك بنفسه فى ذبح رأس من الأبقار لإطعام المدعوين كما وضع اللمسات النهائية لمنزل الزوجية.