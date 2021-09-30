اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:12 م
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تحرير 505 مخالفة مرورية وضبط 3 متعاطين مخدرات خلال حملة بأسوان

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:05 م
تحرير 505 مخالفة مرورية وضبط 3 متعاطين مخدرات خلال حملة بأسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الخميس، من تحرير 505 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط دراجة نارية و2 توك توك بدون ترخيص، و2 تروسيكل سير عكس الاتجاه، والتصالح الفورى فى 94 مخالفة، وتحرير 127 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 45 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 76 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

 

 


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