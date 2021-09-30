اليوم السابع
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تأمين طبى لمتابعة الإجراءات الوقائية بمهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:42 م
تأمين طبى لمتابعة الإجراءات الوقائية بمهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال إنطلاق فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ 25 "اليوبيل الفضي"، بأرض الفروسية بمركز ومدينة بلبيس، بأن مديرية الشئون الصحية، وضعت خطة تأمين طبى لهذا الحدث الكبير، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، حيث تم الدفع بفرق الإنتشار السريع الطبية بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ببلبيس، ومدير مستشفى بلبيس.

وتم الدفع أيضا بسيارات الإسعاف اللازمة لتأمين المهرجان، بالإضافة إلى توفير عيادة متنقلة وفرق طبية لتلقى المواطنين المشاركين بالمهرجان لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،  حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتفقد وكيل الوزارة أماكن تمركز سيارات الإسعاف، والفرق الطبية التابعة للمديرية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمهرجان، وقياس درجات الحرارة لجميع المشاركين بالمهرجان والجمهور، وارتداء الكمامة، مع توفير عيادات خارجية متنقلة لتوقيع الكشف الطبى على المشتبه إصابته بارتفاع فى درجات الحرارة، أو أى أعراض مرضية أخري.

وتضمن المهرجان عروض لحملة الأعلام، والموسيقى العسكرية، والفنون الشعبية وفقرات غنائية، ومسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربى المسجلة وغير المسجلة من الأناث والذكور، وعروض رياضية، ومباراة لفريق البولو سيدات، والبولو رجال للفروسية، وتم منح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.

 

الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

فرق الإنتشار السريع الطبية
فرق الإنتشار السريع الطبية

 


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