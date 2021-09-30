"بونجورنو كوفي ميكس" تعلن الفائز الأول في السحب على شقة تمليك كاملة التشطيب

أعلنت "بونجورنو كوفي ميكس" المملوكة لشركة "نستله مصر" نتيجة السحب الأول في مسابقتها التي أطلقتها للحصول على شقة الأحلام، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإجمالي 10 شقق تمليك كاملة التشطيب مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ في كل محافظات مصر ولن يتحمل الفائز أية مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تكفلت شركة نستله بكافة المبالغ المالية المطلوبة، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة من القطاع الخاص بتسليم شقق كهدية للفائزين بالتعاون مع القطاع الحكومي.

وكانت سعيدة الحظ في السحب الأول وفاء حسن إبراهيم من منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة ، والتي تفاجئت بفوزها ، وأعربت عن سعادتها بالفوز بالشقة، خاصة أنها كانت تتمنى الفوز ولا تتوقعه.

وقد تم إجراء السحب عشوائيا على أرقام التليفونات التي أرسلت إلى الرقم المخصص للمسابقة منذ أول شهر سبتمبر، بحضور عمرو المليجي مندوب صندوق الإسكان الاجتماعي، ووليد محسن من إدارة الرقابة والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق بونجورنو.

وإلى جانب الشقق تقدم المسابقة العديد من الهدايا الفورية لكل المتسابقين، وذلك في إطار حرص الشركة على إجراء مسابقات كبيرة وشاملة من شأنها التأثير بشكل إيجابي على حياة الناس والمساهمة فى تحسين حياتهم، حيث تحرص "كوفي ميكس" كل عام على إجراء مسابقات وسحوبات على هدايا متنوعة، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢١ بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى و بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٠٢١/٢١٠.

ويمكن لكل عملاء "بونجورنو كوفي ميكس" الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال الكود الموجود داخل الكيس للرقم المخصص للدخول إلى عملية السحب، وبعدها يتم إعلامه بالهدية التي حصل عليها.







