اليوم السابع
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بعد إطلاقه من وزارة التخطيط.. ما هو دليل معايير الاستدامة البيئية؟

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:00 ص
بعد إطلاقه من وزارة التخطيط.. ما هو دليل معايير الاستدامة البيئية؟ التخطيط
كتبت أسماء أمين

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أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، فما هو دليل معايير الاستدامة.

 
يهدف دليل معايير الاستدامة البيئية الذى أطلقته وزارة التخطيط إلى نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بكافة القطاعات، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، ذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على المعوقات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها. 
 
 
ويحظى إطلاق الدليل بأهمية كبيرة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، ويتضمن الدليل 14 قطاعاً، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضاً، ولا يعني الدليل بالخطة الاستثمارية للدولة فحسب، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون كافة الجهات المعنية.

دليل معايير الاستدامة البيئية

التنمية المستدامة

الخطة الاستثمارية

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