اليوم السابع
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بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:10 م
بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎‎

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بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 
وكان  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها  بدء ً من يوم غد الجمعة والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
 
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الحكومة

مصطفي مدبولي

المحافظين

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