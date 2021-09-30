بالأسماء.. تشكيل الدوائر الجنائية فى محكمة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أنهت محكمة استئناف طنطا، توزيع العمل، وترتيب الدوائر القضائية الجنائية، بمأمورية استئناف كفر الشيخ، ومأمورية استئناف فوه، للعام القضائي 2021 - 2022، وفقًا لقرارات الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، والتي جرى عقدها أمس الأربعاء بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

وتضمن تشكيل الدوائر الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، المستشار علاء الدين عبده علي شجاع، رئيسًا، والمستشار سامح جورجي تادرس جورجي، رئيسًا، والمستشار أحمد طاهر سيد أحمد شتا، نائبًا، والمستشار محمد السيد جبر مصطفى قزامل، نائبًا، وتنظر الدائرة قضايا قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومركز شرطة الرياض.

في الدائرة الثانية تُشكل من المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، رئيسًا، والمستشار مدحت عبدالرؤوف محمد شرف، رئيسًا، والمستشار أمير جورجي تادرس جورجي، نائبًا، والمستشار محمد عبد الشافي محمد علي، نائبًا، وتنظر الدائرة قضايا قسم ثان شرطة كفر الشيخ، ومركز شرطة كفر الشيخ.

والدائرة الثالثة تُشكل من المستشار مدحت عبد الحميد محمد أبوغنيم، رئيسًا، والمستشار مصطفى محمد عبدالله درويش، نائبًا، والمستشار محمد عبدالله محمد عبدالكريم، مستشارًا، والمستشار عمرو محمد سمير أحمد الششتاوي، مستشارًا، وتنظر الدائرة قضايا مركز شرطة الحامول، ومركز شرطة سيدي سالم.

والدائرة الرابعة تُشكل من المستشار حسام محمد حسن صالح، رئيسًا، والمستشار السيد عباس السيد علي عبدالحميد، رئيسًا، والمستشار يوسف عدلي خليل تادرس، والمستشار حمدي معوض معوض عبدالتواب، مستشارًا، وتنظر الدائرة قضايا مركز شرطة البرلس، وقسم ومركز شرطة بيلا.

كما قررت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، إنشاء دائرة جنائية بمأمورية استئناف فوه يكون مسماها "الدائرة الثالثة الجنائية"، وتعقد جلساتها في الأسبوع الثاني من كل شهر اعتبارًا من دور أكتوبر 2021.

وتضمن تشكيل الدوائر الجنائية بمأمورية استئناف فوه، الدائرة الأولى المستشار أحمد فهمي محمد يونس، رئيسًا، والمستشار هيثم محمود حسن أبوحطب، رئيسًا، والمستشار أحمد محمد عطية محمد، نائبًا، وتنظر قضايا مركز شرطة فوه، ومركز شرطة قلين.

وتُشكل الدائرة الثانية من المستشار خالد قطب عبدالعال بدرالدين، رئيسًا، والمستشار هشام شريف البسيوني عبدالله الشريف، رئيسًا، والمستشار حسن محمد حسن دويدار، رئيسًا، والمستشار أحمد أحمد محمد أحمد عثمان، نائبًا، وتنظر قضايا دسوق "فردي"، ومركز شرطة مطوبس "زوجي".

وتشكل الدائرة الثالثة الجديدة من المستشار عبدالمنعم حسن محمد الشناوي، رئيسًا، والمستشار محمد حسين عبدالعزيز سالم المر، رئيسًا، والمستشار خالد رمضان الصافي السيد جعفر، رئيسًا، وأحمد محمد محمود خضر، رئيسًا، وتنظر الدائرة قضايا دسوق "زوجي"، ومركز شرطة مطوبس "فردي".