باريس تطلب من بكين دفع طهران على الإسراع للعودة إلى المباحثات النووية

باريس أ ش أ

طلبت فرنسا من الصين العمل على دفع إيران للعودة سريعا إلى مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووى الإيراني.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر ،فى تصريح أوردته قناة فرانس 24، "نعوّل على الصين لاستخدام الحجج الأكثر إقناعا فى حوارها الخاص مع طهران"، مشيرة إلى أن العودة من دون تأخير إلى طاولة المباحثات المعلقة، هى الطريق الوحيد المتلائم مع مصالحنا المشتركة.

وأوضحت أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين، والشركاء الآخرين فى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمى للاتفاق النووي) والولايات المتحدة، متحدون فى دعوة إيران الى العودة من دون تأخير الى مباحثات فيينا من أجل إتمام المفاوضات سريعا.