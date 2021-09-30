انطلاق مهرجان الشرقية للخيول بحضور محافظو الشرقية والسويس ودمياط.. لايف وصور

الشرقية - إيمان مهنى

انطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فى دورته الـ 25 (اليوبيل الفضي) ، منذ قليل المستمرة يومى الخميس والجمعة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، و نائب السفير السعودى و عدد من الشخصيات العربية من محبى الخيل، وبمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبى الخيول العربية والأصيلة، ذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة/ بلبيس» الصحراوى .

أكد محافظ الشرقية، أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية فى مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

شارك فى الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وشخصيات العامة و وكلاء المديريات وروساء المدن، وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام.