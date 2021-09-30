انطلاق المؤتمر الأدبى "وجوه على شط القناة.. الأدب الإسماعيلي بين الماضي والحاضر"

الإسماعيلية - صبرى غانم

أقام فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل مؤتمر اليوم الواحد وجوه علي شط القناة الأدب الإسماعيلي بين الماضي والحاضر .

وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على استمرار الحركة الثقافية ومؤتمرات اليوم الواحد.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى تلاه كلمة أمين عام المؤتمر وتحدث عن علاقة الأدب بالمجتمع الإسماعيلي بوجه خاص ثم علاقة الأدب بالمجتمع بوجه عام وبدأت الحديث عن علاقة الأدب بالمجتمع الإسماعيلى وتحدثت عن الفترات العصيبة التى مرت بها أبان الاحتلال الإنجليزى وأبان نكسة عام 1967، انتقالا لفترة تهجير أسر الاسماعيلية إلى المحافظات المجاورة وادى ذلك إلى اختلاط ابناء الإسماعيلية مع المجتمعات المحلية الأخرى وظهر إثر ذلك بعد العودة من التهجير وانتصارات أكتوبر جعل هذه الأمور جعلت الحركة الأدبية فى صعود وهبوط بكلمة أمين عام المؤتمر الوطني وفى ظل كل هذا النوابغ من أبناء الإسماعيلية واتسعت مجالات الحركة الأدبية لتشمل الشعر بكافة أطيافه والقصة القصيرة والرواية والزجل.

ثم تحدثت عن علاقة الأدب بالمجتمع وتحدثت عن علاقة الأديب بمجتمعه ووعيه لما يجرى حوله إن الأديب إمكانات تؤهله على تحمل المسؤولية لذا فهو أكثر التحاما بقضايا مجتمعه لأنه يملك وسيلته المؤثرة الا وهى الكلمة.

تلاها كلمة رئيس المؤتمر الدكتور محسن فرجانى وتحدث عن أدباء الإسماعيلية القدماء والمحدثين وتحدث عن محمود دياب وبأنه كان لحظة فارقة فى طريق أدباء الإسماعيلية حيث كانت الرؤية الإبداعية عند دياب تعبر بصدق عن دلالة الموقع الإسماعيلي من حركة الابداع المعاصر بتفعيل خطوط الاتصال بالإبداع العالمى عبر طاقات الاستلهام والتأثير والحوار.

ثم تحدث عن الكاتب فتحى رزق فى كتابة جسر على قناة السويس وفى ختام كلمته قال بأن أدباء الإسماعيلية كتبوا خريطة أخرى حققت مقدرة إبداعية فزة من مجرد عامل الى مبدع بالكلمة.

تلى ذلك كلمة مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية شيرين عبد الرحمن وبدءت بالترحيب بالحضور وتحدثت قائلة بأن ارتبطت الإسماعيلية وأدبائها بالقناة بشكل مباشر وغير مباشر سواء أعمالهم أو مكنون وجدانهم وضمائرهم الواعى واللا واعى سواءً في الماضي أو الحاضر، بالإضافة لعرض فليم تسجيلي لأدباء الإسماعيلية القدامي والحاليين.

وخلال المؤتمر تم تكريم الشاعر عبد الرحمن عبد المقصود والشاعر خالد حريب والشاعر عبد الله الهادى والشاعر احمد اسماعيل والشاعر الراحل أسامة السيد مرسى والشاعرة سلمى الموافى بدروع من قبل مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي .

وقامت بتوزيع الدروع ابتسام فريد بالنيابة عن الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسيناء الثقافي وشيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الاسماعيلية .