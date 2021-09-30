انطلاق الأعمال التحضيرية لحفرة الأساسات لأول مفاعل نووى بالضبعة

كتبت رحمة رمضان

أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات ، أنه تم البدء فى الأعمال التحضيرية بموقع الاختبارات التابع لحفرة الأساسات المخصصة للمباني الرئيسية التي تدخل ضمن وحدة الطاقة رقم 1 في محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأضافت روساتوم فى بيان لها اليوم ، أن هذه الإجراءات تعتبر جزءا لا بد منه في إطار المرحلة التحضيرية من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية. وخلال هذه المرحلة، سيتم تركيب أنظمة حواجز في الموقع لمنع دخول المياه إلى الحفرة.

وجرت مراسم رسمية أقيمت بمناسبة إطلاق مرحلة جديدة من المشروع، بحضور وفد من شركة "روساتوم" برئاسة غينادي ساخاروف، مدير قسم الاستثمارات الرأسمالية والإشراف على أعمال الإنشاء والتقييم الحكومي في "روساتوم". كما شارك في الحفل المقام في موقع البناء ممثلون عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA) وعلى رأسهم محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف العام على مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في الهيئة. وضم الوفد الزائر للموقع أيضا غريغوري سوسنين نائب رئيس شركة "أسي" (ASE) المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة ومدير المشروع من الجانب الروسي، ومحمد دويدار مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وفياتشيسلاف ماخونين نائب الرئيس للرقابة على تنفيذ المشاريع الأجنبية في "مركز التقييم لمشاريع البناء الكبرى" وهو مؤسسة خاصة تابعة لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الشركات المصرية والروسية المشاركة في تنفيذ مشروع الضبعة، وأشخاص آخرين.

وزار الحضور الموقع الإنشائي لأول محطة طاقة نووية في مصر حيث اطلع على حالة المشروع وسيره. كما قاموا بزيارة للمدينة السكنية المخصصة العاملين الروس ضمن المشروع.