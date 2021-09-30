اليوم السابع
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اليوم آخر موعد.. خطوات التسجيل على موقع التحويل الإلكترونى بجامعة عين شمس

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:25 ص
اليوم آخر موعد.. خطوات التسجيل على موقع التحويل الإلكترونى بجامعة عين شمس طلاب الجامعات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تغلق جامعة عين شمس، اليوم الخميس 30 سبتمبر، باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد 2021/2022، والتحويل يكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس.
 
وينشر "اليوم السابع" خطوات التسجيل على موقع التحويلات الإلكترونى بجامعة عين شمس كما يلى:
 
- الدخول على منصة التحويلات الإلكترونى بجامعة عين شمس.
 
- الضغط على إنشاء حساب جديد ثم ملء البيانات الشخصية باللغة العربية وبعناية، ثم الضغط على تسجيل .
 
- بعد إنشاء الحساب قم بإدخال الإيميل والرقم السرى واضغط تسجيل دخول.
 
- بعد تسجيل الدخول بنجاح يظهرلك ( 1 ) نوافذ داخل كل نافذه انواع التحويل و ملف به الشروط والقواعد والاوراق المطلوبة لتقديم طلب تحويل .
 
- عند الدخول على اى نافذه يوجد بيانات على الطالب ملء هذه البيانات و ايضا زر إرفاق ملف الاوراق المطلوبة 
 
- بعد تسجيل البيانات وإرفاق الملف قم بالضغط على تسجيل
 
- سوف يظهر لك على الصفحة الشخصية حالة الطلب فى الاسفل وهى كالتالى : قيد المراجعة ( وهذه الحالة تعنى ان الموظف المختص يبحث البيانات والأوراق الخاصة بطلبك ) - تم الموافقة و يرجى سداد الرسوم ( وهذه الحالة تعنى أنه تم قبول طلبك و يرجى سداد قيمة الاستمارة التى سوف تظهر بجانب حالة الطلب ) - تم الموافقة ( وهذه تعنى انه تم الموافقة وسداد قيمة الاستمارة وسوف تظهر لك رسالة بتعليمات الاستكمال الاجراءات )
 
 تم الرفض ( وهذه تعنى أنه تم رفض طلبك وسوف يوضح لك اسفل حالة الطلب سبب الرفض ) 
 
- صفحة سداد الرسوم سوف يظهر بها وسيلة دفع " فوری " .
 
- كتابة البيانات باللغة العربية 
 
- كتابة الاسم رباعى ومن واقع بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد 
 
- ادخال كافة البيانات عند تسجيل طلب
 
- إرفاق ملف الاوراق المطلوبة للتحويل 
 
- الاحتفاظ بإيصال الدفع من فوری

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