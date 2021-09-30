اليوم آخر موعد.. خطوات التسجيل على موقع التحويل الإلكترونى بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تغلق جامعة عين شمس، اليوم الخميس 30 سبتمبر، باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد 2021/2022، والتحويل يكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس.

وينشر "اليوم السابع" خطوات التسجيل على موقع التحويلات الإلكترونى بجامعة عين شمس كما يلى:

- الدخول على منصة التحويلات الإلكترونى بجامعة عين شمس.

- الضغط على إنشاء حساب جديد ثم ملء البيانات الشخصية باللغة العربية وبعناية، ثم الضغط على تسجيل .

- بعد إنشاء الحساب قم بإدخال الإيميل والرقم السرى واضغط تسجيل دخول.

- بعد تسجيل الدخول بنجاح يظهرلك ( 1 ) نوافذ داخل كل نافذه انواع التحويل و ملف به الشروط والقواعد والاوراق المطلوبة لتقديم طلب تحويل .

- عند الدخول على اى نافذه يوجد بيانات على الطالب ملء هذه البيانات و ايضا زر إرفاق ملف الاوراق المطلوبة

- بعد تسجيل البيانات وإرفاق الملف قم بالضغط على تسجيل

- سوف يظهر لك على الصفحة الشخصية حالة الطلب فى الاسفل وهى كالتالى : قيد المراجعة ( وهذه الحالة تعنى ان الموظف المختص يبحث البيانات والأوراق الخاصة بطلبك ) - تم الموافقة و يرجى سداد الرسوم ( وهذه الحالة تعنى أنه تم قبول طلبك و يرجى سداد قيمة الاستمارة التى سوف تظهر بجانب حالة الطلب ) - تم الموافقة ( وهذه تعنى انه تم الموافقة وسداد قيمة الاستمارة وسوف تظهر لك رسالة بتعليمات الاستكمال الاجراءات )

تم الرفض ( وهذه تعنى أنه تم رفض طلبك وسوف يوضح لك اسفل حالة الطلب سبب الرفض )

- صفحة سداد الرسوم سوف يظهر بها وسيلة دفع " فوری " .

- كتابة البيانات باللغة العربية

- كتابة الاسم رباعى ومن واقع بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد

- ادخال كافة البيانات عند تسجيل طلب

- إرفاق ملف الاوراق المطلوبة للتحويل

- الاحتفاظ بإيصال الدفع من فوری