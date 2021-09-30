الكفن ينهى سلسال الدم.. لحظة صلح عائلتى غالب وعبد الهادى بالأقصر.. لايف وصور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشر من مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر تضمن لحظات تقديم الكفن في جلسة الصلح التي تمت اليوم بين عائلتين "غالب وعبد الهادي" وسط تكبير وتهليل من جموع الحاضرين إبتهاجا بالصلح.

تم الصلح والقسم وطلب العفو لوجه الله تعالى، وأن يكون الصلح خالص لوجه الله وقبل المختصمان التصالح، وأقسما أمام الجميع أن الصلح صلحا نهائيا باتا لا رجعة فيه، واختتم مراسم الصلح بقراءة الفاتحة بمشاركة جموع الحاضرين ورددت كل القيادات كذلك.

تم تنظيم فعاليات مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين "عائلة غالب بالصعايدة"، و"عائلة عبد الهادى بالعشى"، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام عثمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وقيادات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكبار لجان المصالحات فى محافظة الأقصر وجنوب الصعيد.

يذكر أن لجنة المصالحات بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن تقوم بدورها فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب حيث تتكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،

شارك في أعمال إتمام الصلح كبار العائلات من القرى والنجوع حيث بلغ عدد الحاضرين ما يقرب من 2000 شخص يتقدم محافظ الأقصر والقيادات الأمنية والشعبية وكان الحضور شهودا على هذا الصلح الكبير الذى حقن الدماء وصان الممتلكات العامة والخاصة.



























































