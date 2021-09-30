الكشف على 2099 مواطنا فى قوافل طبية لجامعة طنطا بزفتى وسيوة

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين فى ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج لـ1383 مواطنا بالمجان من أهالى القرية.

وأضاف تائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 35 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات القلب والجراحة العامة والعظام والباطنية.

شارك فى القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد فتحى مدير إدارة المتابعة .

على جانب آخر أطلقت جامعة طنطا أكبر قافلة طبية من نوعها إلى سيوة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

وقال الدكتور عماد عتمان أنه من المقرر أن تستمر القافلة يومين بمحافظة مطروح لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وإجراء العمليات الجراحية، موضحًا أن القافلة تضم 31 أستاذًا من كلية طب طنطا من مختلف التخصصات الطبية وطاقم تمريض فنى من المستشفيات الجامعية.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع، إلى أن القافلة استقبلت فى مدرسة السلام الإعدادية المشتركة فى اليوم الأول لها 716 مريضًا، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الدواء بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل طب طنطا لشؤون خدمة المجتمع ورئيس القافلة ، أنه تم إجراء 60 كشف عظام وتحويل 3 حالات لمستشفيات جامعة طنطا، و26 حالة فى تخصص طب المخ والأعصاب والطب النفسي، و20 حالة فى تخصص جراحة المخ والأعصاب، بينما استقبلت عيادات القلب 14 حالة .



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الكشف



قافلة بمطروح



قافلة زفتى