الكشف على 1005 مرضى بقرية السبخاوية مركز جمصة في قافلة طبية علاجية

الدقهلية - مرام محمد

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية السبخاوية مركز جمصة خلال يومي 27، 28 سبتمبر 2021، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1005 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 9 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

واستقبلت عيادة الباطنة 289 مريضا، وعيادة الأطفال 314 مريضا، وعيادة العظام 139 مريضا، وعيادة الجلدية 122 مريضا، وعيادة الجراحة 47 مريضا، وعيادة النسا وتنظيم أسرة 94 مريضا.

كما تم إجراء عدد 186 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 10 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 24 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 97 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 4 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 1 قرار نفقه دولة.

وأكد وكيل الوزارة، إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.