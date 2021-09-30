القومى للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة عفاف الكومى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، إن المجلس القومى للمرأة بالمحافظة نظم حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

أضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، في بيان لها، أن الحملة استهدفت 33 قرية في 6 مراكز، حيث قامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس بتوجيه رسائل الحملة من خلال الاتصال المباشر عن طريق طرق الأبواب، وذلك لترسيخ قيم السلام والأمن والازدهار وتنمية المجتمع المحلى، باعتبار أن السيدة المصرية هى أساس الأسرة وجوهر المجتمع المصري.

وتابعت "الكومى" أن الحملة حرصت على توعية المرأة المصرية بأهمية دورها البالغ فى أمن وسلامة البلاد وتربية جيل ناشئ معتدل الأفكار والاتجاهات ومنتمى للدولة المصرية ومحاربة الفكر التطرفى .

كما شملت حملة توعية لأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك لمجابهة الفيروس واكتساب مناعة جماعية لدى المجتمع المصري بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى نشر ثقافة امان وفاعلية اللقاح ومجانتيه.

وعلى هامش الحملة، تم تنفيذ عرض مسرحي عبارة عن اسكتشات عن نبذ العنف ضد المرأة وكذلك دعم مكانة المرأة فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى ندوات ثقافية توعويه وكذا أنشطة للأطفال منها تعليم الرسم والرسم على الوجوه.

وأكدت الدكتورة عفاف الكومى أن إجمالى عدد الزيارات التى قامت بها أعضاء المجلس على مدار الحملة هو 13 ألف زيارة وما تم استهدافهم للحملة هو 26 ألف فرد من رجال وسيدات وأطفال.

حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"

حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"

حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"

حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"

حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"

حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"