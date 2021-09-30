وأوضح الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية على المستوى الدولي، حيث يترقب العالم انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المعروف أيضًا باسم COP26، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للتغير المناخي المقرر عقده في مدينة جلاسكو في نوفمبر المقبل برئاسة المملكة المتحدة.

وأضاف الاتحاد أن اجتماع القاهرة ينعقد أيضًا عقب صدور تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أغسطس الماضي الذي ينذر بأن المنطقة الأورومتوسطية هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

وأكد الاتحاد أن الاجتماع الوزاري بالقاهرة يمثل فرصة مهمة لشركاء المنطقة الأورومتوسطية لتأكيد الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المشتركة ولتوجيه العمل نحو منطقة متوسطية نظيفة وتنافسية ومرنة وشاملة من أجل صحة ورفاهية جميع مواطني المنطقة.

ومن المقرر أن يعرض السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، خلال الاجتماع، النتائج الجديدة حول تأثير تغير المناخ على المنطقة وذلك وفقًا لأحدث دراسة مدعومة من الاتحاد من أجل المتوسط.