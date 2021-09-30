القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز جامعة الإسكندرية لعام 2021.. تعرف عليهم

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة ،على منح جوائز الجامعة لعام 2021 وذلك على النحو التالى:

• جائزة الجامعة التقديرية فى المجال العلمى لكل من د. سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة، ود. أمينة عيسوى الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة جيهان الصبروتى الأستاذ بكلية العلوم.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى مجال الطبى لكل من د. طارق سعيد بلال الأستاذ بكلية الصيدلة والدكتورة هدى أبو الفتوح حساب الأستاذ بكلية الطب.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجال العلمى لكل من د. أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صبحى حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعية للدكتور حمدينه عبد القادر العوضى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال الطبى لكل من: الدكتور عمرو مصطفى محمد الحويط الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة، الدكتور محمد طلب البسيونى المدرس بكلية الصيدلة، الدكتورة مروة حمدى بديع المدرس بكلية الصيدلة، الدكتورة هدى ماهر محمد المدرس بكلية الصيدلة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال العلمى لكل من : الدكتور أحمد فرج البيبانى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، الدكتورة هدى عاطف الخنانى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، الدكتور نرمين يوسف عباس المدرس بكلية الزراعـة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال التربوى للدكتورة هبه جمال عبد الحليم السيد المدرس بكلية التربية النوعية.

• كما وافق المجلس على منح فريق " أكوا فوتون أكاديمى " وفريق " توربيدو " وفريق " أليكس إيجلز بكلية الهندسة " جوائز الجامعة للإبداع العلمى والابتكار " .

• ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2019/2020.

• ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين فى بطولات العالم والبطولات الأفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات فى الألعاب الرياضية المختلفة.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2021 بكليات ومعاهد الجامعة.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب "باحث جامعة الإسكندرية المتميز" فى تخصصه وذلك على النحو التالى :ـ

** فى مجال العلوم الزراعية :ـ

ـ الدكتور مختار إبراهيم يوسف الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق.

** مجال العلوم الطبيـة :ـ

ـ الدكتور محمد سامى صلاح الدين الأستاذ بكلية الطب.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى :

• فى مجال العلوم الطبية الدكتور أحمد سعيد فتح الله الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة.

فى مجال العلوم الأساسية : الدكتور فاطمة محمود السيد البواب الأستاذ بكلية العلـوم.