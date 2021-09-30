اليوم السابع
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القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز جامعة الإسكندرية لعام 2021.. تعرف عليهم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:36 ص
القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز جامعة الإسكندرية لعام 2021.. تعرف عليهم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة ،على منح جوائز الجامعة لعام 2021 وذلك على النحو التالى:

• جائزة الجامعة التقديرية فى المجال العلمى لكل من د. سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة، ود. أمينة عيسوى الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة جيهان الصبروتى الأستاذ بكلية العلوم.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى مجال الطبى لكل من د. طارق سعيد بلال الأستاذ بكلية الصيدلة والدكتورة هدى أبو الفتوح حساب الأستاذ بكلية الطب.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجال العلمى لكل من  د. أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صبحى حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعية للدكتور حمدينه عبد القادر العوضى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال الطبى لكل من: الدكتور عمرو مصطفى محمد الحويط الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة، الدكتور محمد طلب البسيونى المدرس بكلية الصيدلة، الدكتورة مروة حمدى بديع المدرس بكلية الصيدلة، الدكتورة هدى ماهر محمد المدرس بكلية الصيدلة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال العلمى لكل من : الدكتور أحمد فرج البيبانى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، الدكتورة هدى عاطف الخنانى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، الدكتور نرمين يوسف عباس المدرس بكلية الزراعـة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال التربوى للدكتورة هبه جمال عبد الحليم السيد المدرس بكلية التربية النوعية.

• كما وافق المجلس على منح فريق " أكوا فوتون أكاديمى " وفريق " توربيدو " وفريق " أليكس إيجلز بكلية الهندسة " جوائز الجامعة للإبداع العلمى والابتكار " .

• ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2019/2020.

• ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين فى بطولات العالم والبطولات الأفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات فى الألعاب الرياضية المختلفة.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2021 بكليات ومعاهد الجامعة.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب "باحث جامعة الإسكندرية المتميز" فى تخصصه وذلك على النحو التالى :ـ

** فى مجال العلوم الزراعية :ـ

ـ الدكتور مختار إبراهيم يوسف الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق.

** مجال العلوم الطبيـة :ـ

ـ الدكتور محمد سامى صلاح الدين الأستاذ بكلية الطب.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى :

• فى مجال العلوم الطبية الدكتور أحمد سعيد فتح الله الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة.

فى مجال العلوم الأساسية : الدكتور فاطمة محمود السيد البواب الأستاذ بكلية العلـوم.

 

 


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